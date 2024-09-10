У Гарріс поки не підтверджують зустріч із Зеленським на генасамблеї ООН – джерела

В Офісі віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що не підтверджують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Голос Америки.

За словами високопосадовця адміністрації, наразі нема жодних зустрічей, які вони б могли анонсувати.

Як повідомили джерела, обізнані із питанням, поки що не оголошено жодних планів поїздки віцепрезидентки в Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН. Водночас як і в попередні роки, вірогідно, Гарріс може зустрітись із міжнародними лідерами у Вашингтоні.

Зеленський, який планує бути в США під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, 8 вересня заявляв, що Україна представить план перемоги президентові Сполучених Штатів Джо Байдену та обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.