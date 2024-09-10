У Харрис пока не подтверждают встречу с Зеленским на генассамблее ООН – источники

В Офисе вице-президентки США Камалы Харрис пока не подтверждают встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Голос Америки.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, пока нет никаких встреч, которые они могли бы анонсировать.

Как сообщили источники, осведомлены с вопросом, пока не объявлены никакие планы поездки вице-президента в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. В то же время, как и в предыдущие годы, вероятно, Гаррис может встретиться с международными лидерами в Вашингтоне.

Зеленский, который планирует быть в США на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 8 сентября заявлял, что Украина представит план победы президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты — Дональду Трампу и Камале Харрис.