Угорщина передасть Чаду свою частку з Фонду миру, а не Україні – МЗС

Будапешт планує використати свою частку коштів із Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість того, щоб надавати допомогу Україні та постачати їй озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Ліга.net.

"Ми вирішили використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду" , – сказав він.

Водночас він підкреслив, що Угорщина підтримує мирне вирішення конфлікту в Україні й нібито саме з цієї причини відмовилася вкласти ці гроші у Європейський фонд миру, які могли б бути використані для оплати озброєнь, вже поставлених в Україну.

За час візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі 9 вересня сторони підписали низку угод. Зокрема, у сфері протидії нелегальній міграції, обороні та сільському господарстві.

Європейський фонд миру (European Peace Facility) — це фінансовий інструмент Європейського Союзу, що надає підтримку для зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Одним із його основних завдань є фінансування військової допомоги для країн, які стикаються з конфліктами. У контексті України, фонд використовувався для надання озброєнь та іншої допомоги у відповідь на агресію Росії.