Венгрия передаст Чаду свою долю из Фонда мира, а не Украине - МИД

Будапешт планирует использовать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад вместо того, чтобы оказывать помощь Украине и поставлять ей вооружение. Об этом на пресс-конференции 9 сентября заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Лига.net.

"Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада" , - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирное разрешение конфликта в Украине и якобы по этой причине отказалась вложить эти деньги в Европейский фонд мира, которые могли бы быть использованы для оплаты вооружений, уже поставленных в Украину.

За время визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби 9 сентября стороны подписали ряд соглашений. В частности, в области противодействия нелегальной миграции, обороне и сельскому хозяйству.

Европейский фонд мира (European Peace Facility) – это финансовый инструмент Европейского Союза, оказывающий поддержку для укрепления международной безопасности и стабильности. Одна из его основных задач – финансирование военной помощи для стран, которые сталкиваются с конфликтами. В контексте Украины фонд использовался для оказания вооружений и другой помощи в ответ на агрессию России.