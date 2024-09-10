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США та Китай провели переговори для врегулювання загострення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

США та Китай провели переговори для врегулювання загострення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
Фото: Курс України

Американські та китайські військові командири вперше за довгий час провели переговори,щоб урегулювати ситуацію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та відновити лінії військового зв’язку, розірвані більше двох років тому.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Лівий берег.

Адмірал Індійсько-Тихоокеанського командування США Самуель Папаро та генерал У Янань, командувач Південним командуванням Народно-визвольної армії (НВАК) поспілкувалися по відеозв'язку. Це є кроком вперед у поступовому відновленні американсько-китайських військових комунікацій на високому рівні за останні місяці, оскільки обидві сторони намагаються вирішити деякі напружені ситуації, зокрема через агресію Пекіна в Південно-Китайському морі та щодо Тайваю.

Про цю зустріч домовилися раніше під час візиту радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана до Пекіна наприкінці минулого місяця.

У серпні 2022 року Пекін розірвав міжвійськові зв’язки зі США на високому рівні після візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, який правляча Комуністична партія Китаю вважає своїм власним.

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