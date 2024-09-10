США и Китай провели переговоры по урегулированию обострения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Американские и китайские военные командиры впервые за долгое время провели переговоры, чтобы урегулировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возобновить линии военной связи, разорванные более двух лет назад. Об этом пишет CNN, сообщает Левый берег.

Адмирал Индийско-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро и генерал У Янань, командующий Южным командованием Народно-освободительной армии (НОАК) пообщались по видеосвязи. Это шаг вперед в постепенном восстановлении американско-китайских военных коммуникаций на высоком уровне за последние месяцы, поскольку обе стороны пытаются решить некоторые напряженные ситуации, в частности из-за агрессии Пекина в Южно-Китайском море и Тайваня.

Об этой встрече договорились ранее во время визита советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин в конце прошлого месяца.

В августе 2022 года Пекин разорвал межвоенные связи с США на высоком уровне после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, который правящая Коммунистическая партия Китая считает своим собственным.