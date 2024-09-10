Кім Чен Ин хоче збільшити ядерний потенціал КНДР для протистояння зі США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна “експоненціально” збільшить свій ядерний арсенал, аби протистояти Сполученим Штатам та їхнім союзникам, повідомляє Лівий берег.

Політик виступив на заході з нагоди річниці заснування КНДР.

Кім зазначає, що нація повинна підготувати свій “ядерний потенціал і свою готовність використовувати його належним чином у будь-який момент для забезпечення прав безпеки держави”, повідомляє KCNA.

Він додав, що для протидії загрозам з боку американців та їхніх “послідовників” необхідна потужна військова сила.

Хоча Кім висловлював схожі погрози в минулому, експерти вважають, що він, ймовірно, проведе провокаційні випробування зброї напередодні виборів президента США в листопаді.

З 2022 року Північна Корея значно розширила свою програму створення ядерної зброї, зросла кількість випробувань ракет.

Декілька аналітиків вважають, що хоча Півночі все ще потрібно подолати технологічні бар'єри для створення балістичних ракет великої дальності, які можуть досягти материкової частини США, вона вже володіє тими, які можуть вразити ключові цілі в Південній Кореї та Японії.