Ким Чен Ын хочет увеличить ядерный потенциал КНДР для противостояния с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна "экспоненциально" увеличит свой ядерный арсенал, чтобы противостоять Соединенным Штатам и их союзникам, сообщает Левый берег.

Политик выступил на мероприятии по случаю годовщины основания КНДР.

Ким отмечает, что нация должна подготовить свой "ядерный потенциал и свою готовность использовать его должным образом в любой момент для обеспечения прав безопасности государства", сообщает KCNA.

Он добавил, что для противодействия угрозам со стороны американцев и их последователей необходима мощная военная сила.

Хотя Ким высказывал схожие угрозы в прошлом, эксперты полагают, что он, вероятно, проведет провокационные испытания оружия в преддверии выборов президента США в ноябре.

С 2022 года Северная Корея значительно расширила свою программу создания ядерного оружия, выросло количество испытаний ракет.

Несколько аналитиков считают, что хотя на Севере все еще нужно преодолеть технологические барьеры для создания баллистических ракет большой дальности, которые могут достичь материковой части США, она уже владеет теми, которые могут поразить ключевые цели в Южной Корее и Японии.