У застосунок "Дія" додали ще кілька цифрових документів - свідоцтво про народження, шлюб та зміну імені, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні — у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища" , - йдеться у повідомленні.

Свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів.

Свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично, якщо:

у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;

ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.