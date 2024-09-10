В приложение "Дія" добавили еще несколько цифровых документов
В приложение "Дія" добавили еще несколько цифровых документов - свидетельство о рождении, браке и смене имени, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне - в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.
Свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.
Свидетельства подтянутся в "Дію" автоматически, если:
- в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;
- вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.
Напомним:
В приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.