В приложение "Дія" добавили еще несколько цифровых документов - свидетельство о рождении, браке и смене имени, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне - в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии" , - говорится в сообщении.

Свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.

Свидетельства подтянутся в "Дію" автоматически, если:

в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;

вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.

Напомним:

В приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.