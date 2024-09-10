Прибутковість вугільної галузі Росії впала на 97% – міністр

У першому півріччі 2024 року доподатковий прибуток вугільної галузі Росії обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази. Про це заявив глава Міненерго Росії Сергій Цивільов в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС, повідомляє ЛігаБізнес.

Сальдований результат вугільної промисловості Росії за січень-червень став негативним – збиток вугільників становив $78 млн (7,1 млрд рублів), а в мінус спрацювала більше ніж половина компаній сектора (51,4%).

"Прибуток вугільної галузі до податків за підсумками року може знизитися практично в 15-17 разів" , – зауважив Цивільов.

За його словами, вугільний імпорт із Росії почав скорочувати Китай – найбільший імпортер, який минулого року придбав близько 100 млн тонн.

За підсумками першого півріччя експорт вугілля з РФ до Китаю знизився на 8%, до 45,5 млн тонн, бо Китай ввів мита на російське вугілля.

За січень-липень 2024 року вугільний експорт з Росії просів до 112,6 млн тонн. Вугільники почали скорочувати видобуток – на 4,4% у річному вираженні.

The Moscow Times пише, що російським вугільникам більше не по кишені додаткові податки, які уряд країни запровадив 2022 року, щоб наповнити військовий бюджет.

Вугільна промисловість Росії підходить до важкої кризи. Галузь перебуває в стані касового розриву (платежі, що надходять, менші, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік сягне $4,96 млн (450 млрд рублів).