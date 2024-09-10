В первом полугодии 2024 года доналоговая прибыль угольной отрасли России обвалилась на 97%, то есть более чем в 33 раза. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.﻿, сообщает Лига.Бизнес.

Сальдированный результат угольной промышленности России за январь-июнь стал отрицательным – убыток угольщиков составил $78 млн (7,1 млрд рублей), а в минус сработало более половины компаний сектора (51,4%).

"Прибыль угольной отрасли до налогов по итогам года может снизиться практически в 15-17 раз" , – отметил Цивилев.

По его словам, угольный импорт из России начал сокращать Китай – крупнейший импортер, купивший в прошлом году около 100 млн тонн.

По итогам первого полугодия экспорт угля из РФ в Китай снизился на 8%, до 45,5 млн тонн, поскольку Китай ввел пошлины на российский уголь.

За январь-июль 2024 года угольный экспорт из России просел до 112,6 млн тонн. Угольники начали сокращать добычу – на 4,4% в годовом выражении.

The Moscow Times пишет, что российским угольщикам больше не по карману дополнительные налоги, которые правительство страны ввело в 2022 году, чтобы наполнить военный бюджет.

Угольная промышленность России подходит к тяжелому кризису. Отрасль находится в состоянии кассового разрыва (поступающие платежи меньше, чем оттоки со счетов), а к концу года ее отрицательный денежный поток достигнет $4,96 млн (450 млрд рублей).