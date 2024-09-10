В Україні продовжує зростати споживання електрики – "Укренерго"

У понеділок та вівторок в Україні продовжує зростати споживання електрики в Україні, оскільки відсутні обмеження на споживання.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання був на 1,4% вищим, ніж в той самий час у понеділок, 9 вересня.

Вчора, 9 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,4% вищим, ніж у п’ятницю, 6 вересня.

Енергетики закликають ощадливо використовувати електрику з 8:00 до 22:00.

Протягом доби відбуватиметься імпорт електрики з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 157 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1211 МВт.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Миколаївській областях.

Через негоду на ранок були знеструмлені 32 населені пункти – 23 у Дніпропетровській і 9 у Запорізькій. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині.