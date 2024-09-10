В Украине продолжает расти потребление электричества – "Укрэнерго"

В понедельник и вторник в Украине продолжает расти потребление электричества в Украине, поскольку отсутствуют ограничения на потребление.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 1,4% выше, чем в то же время в понедельник, 9 сентября.

Вчера 9 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6,4% выше, чем в пятницу, 6 сентября.

Энергетики призывают экономно использовать электричество с 8:00 до 22:00.

В течение суток будет проходить импорт электричества из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 15157 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1211 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Николаевской областях.

Из-за непогоды на утро были обесточены 32 населенных пункта – 23 в Днепропетровской и 9 в Запорожской. По техническим причинам обесточены потребители на Днепропетровщине.