У Литві ще дві компанії оштрафували за порушення санкцій проти Росії

У Литві митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій та співпрацю із РФ. Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна, повідомляє Лівий берег.

Компанії надавали послуги з тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів виробництва російських компаній, які внесені до списку санкційних юридичних осіб.Зазначається, що цими товарами були технічний вуглець і ізопреновий каучук.

Раніше литовська митниця оштрафувала компанію-експортера автомобілів на 13,6 мільйона євро за порушення санкцій. Пізніше стало відомо, що йдеться про компанію "Biovarda", розташовану у Вільнюсі.

Станом на серпень у Литві розслідували 50 справ про порушення санкцій щодо РФ та Білорусі.

22 липня Рада Євросоюзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи проти Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів. У переліку - обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.