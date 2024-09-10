В Литве еще две компании оштрафовали за нарушение санкций против России

В Литве таможенники оштрафовали две местные компании за нарушение международных санкций и сотрудничество с РФ. Обе компании были оштрафованы на 10 тысяч евро каждая, сообщает Левый берег.

Компании предоставляли услуги по временному хранению, оформлению таможенных документов, представительству на таможне и декларированию товаров производства российских компаний, которые внесены в список санкционных юридических лиц. Отмечается, что этими товарами были технический углерод и изопреновый каучук.

Ранее литовская таможня оштрафовала компанию-экспортера автомобилей на 13,6 миллиона евро за нарушение санкций. Позже стало известно, что речь идет о компании Biovarda, расположенной в Вильнюсе.

По состоянию на август в Литве расследовали 50 дел о нарушении санкций в отношении РФ и Белоруссии.

22 июля Совет Евросоюза продлил еще на пол года ограничительные меры против России по дестабилизации ситуации в Украине.

В настоящее время санкции состоят из широкого спектра секторальных мер. В перечне – ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.