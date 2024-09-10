В Івано-Франківську створять "мовну інспекцію", бо побільшало російської – мер

На тлі того, що в Івано-Франківську побільшало російської мови, у місті створять нову громадську ініціативу – мовну інспекцію. Про це заявив мер Руслан Марцінків, повідомляє Ліга.net.

Міський голова розповів, що 9 вересня зустрівся з мовним омбудсманом Тарасом Кременем. Вони обговорили рекламу і заходи для популяризації української мови в Україні, зокрема в Івано-Франківську.

Марцінків зазначив, що в місті стало більше російської мови, і повідомив про плани створення мовної інспекції як частини громадської ініціативи. Деталі цієї ініціативи він обіцяє розкрити пізніше.