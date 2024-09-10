В Ивано-Франковске создадут "языковую инспекцию", потому что стало больше русского – мэр

На фоне того, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка, в городе создадут новую общественную инициативу – языковую инспекцию. Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив, сообщает Лига.net.

Городской голова рассказал, что 9 сентября встретился с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. Они обсудили рекламу и мероприятия по популяризации украинского языка в Украине, в частности в Ивано-Франковске.

Марцинкив отметил, что в городе стало больше русского языка, и сообщил о планах создания языковой инспекции как части общественной инициативы. Детали этой инициативы он обещает раскрыть позже.