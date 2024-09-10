Шойгу: РФ відмовилася від ударів по енергетиці, але це було до операції на Курщині

Секретар Радбезу РФ колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що до вторгнення українських сил в Курську область правитель Росії Володимир Путін погодився на пропозицію Туреччини і відмовитися від ударів по об'єктах енергетики, торговельному і цивільному флоту України, повідомляє Українська правда.

"Туреччина нам запропонувала, сказала, ось від них (України ред.) надійшла така пропозиція, давайте ми, зобов'язуємося не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики і не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі. Наш президент (правитель РФ Путін - ред.) ухвалив рішення і сказав, так, давайте", – сказав Шойгу в інтерв'ю російським пропагандистам.

Водночас Шойгу заявив нібито українська сторона відмовилася від цієї угоди.

Ймовірно "відмовою" в РФ вважають дії українських сил на лінії фронту, зокрема операцію в Курській області РФ.