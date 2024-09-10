Секретарь Совбеза РФ бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины, сообщает Украинская правда.

"Турция нам предложила, сказала, вот от них (Украины ред.) поступило такое предложение, давайте мы, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент (правитель РФ Путин - ред.) принял решение и сказал, да, давайте" , – сказал Шойгу в интервью российским пропагандистам.

В то же время Шойгу заявил якобы украинская сторона отказалась от этого соглашения.

Вероятно "отказом" в РФ считают действия украинских сил на линии фронта, в частности операцию в Курской области РФ.