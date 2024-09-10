Шмигаль заявив, що Україна найбільш забезпечена генераторами у світі
Україна на сьогодні є найбільш забезпеченою генераторами країною світу. Для купівлі енергообладнання є багато можливостей пільгових кредитів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", - сказав він.
Шмигаль зазначив, в Україні діють декілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.