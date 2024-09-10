Шмыгаль заявил, что Украина наиболее обеспечена генераторами в мире

Украина на сегодняшний день является самой обеспеченной генераторами страной мира. Для покупки энергооборудования есть много возможностей льготных кредитов.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Украина на сегодняшний день, я просто уверен в этом, наиболее обеспеченная генераторами страна в мире. Поэтому убежден, что мы эту зиму пройдем, и пройдем устойчиво и уверенно" , - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в Украине действуют несколько программ кредитования покупки энергооборудования для населения и бизнеса.