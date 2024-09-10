Користувачі повідомляють про масштабний збій в Telegram

У месенджері Telegram стався збій. Користувачі жаліються на проблеми з відправкою повідомлень й не тільки. ﻿Про це повідомляє Downdetector, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Станом на зараз, користувачі повідомляють про проблеми з:

підключенням до сервера;

відправкою повідомлень;

роботою застосунку.

Варто додати, що причини збою поки що невідомі.

Також користувачі стверджують про довгу відправку повідомлень, повільне завантаження медіафайлів й неможливість запустити відео, або ж аудіо.