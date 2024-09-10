Пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram
В мессенджере Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и не только. Об этом сообщает Downdetector, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По состоянию на данный момент, пользователи сообщают о проблемах с:
- подключением к серверу;
- отправкой сообщений;
- работой приложения.
Следует добавить, что причины сбоя пока неизвестны.
Также пользователи утверждают о долгой отправке сообщений, медленной загрузке медиафайлов и невозможности запустить видео или аудио.