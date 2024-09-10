Пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram

В мессенджере Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и не только. ﻿Об этом сообщает Downdetector, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По состоянию на данный момент, пользователи сообщают о проблемах с:

подключением к серверу;

отправкой сообщений;

работой приложения.

Следует добавить, что причины сбоя пока неизвестны.

Также пользователи утверждают о долгой отправке сообщений, медленной загрузке медиафайлов и невозможности запустить видео или аудио.