Шмигаль: Україна веде складні переговори з МВФ

Керівництво України веде складні переговори з місією Міжнародного валютного фонду щодо бюджету України на 2025 рік. Обговорюють кроки Києва та міжнародних донорів.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив прем’єр, місія МВФ працює в Україні, і це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.

"Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів" , - сказав він.

За його словами, ця місія дивиться вперед, в 2025 рік, і ведеться дискусія, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів з G7.