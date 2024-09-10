Шмыгаль: Украина ведет сложные переговоры с МВФ

Руководство Украины ведет сложные переговоры с миссией Международного валютного фонда по бюджету Украины на 2025 год. Обсуждают шаги Киева и международных доноров.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил премьер, миссия МВФ работает в Украине и это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

"Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Трудная работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов" , - сказал он.

По его словам, эта миссия смотрит вперед, в 2025 год, и ведется дискуссия, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет 2025 года, какими должны быть шаги Украины и какие шаги со стороны МВФ, партнеров из G7.