Об'єкти "Енергоатому" прикриті ППО та захищені від обстрілів – Шмигаль

Шмигаль відмовився детально коментувати захист об'єктів "Енергоатому" через "гриф секретності", але додав, що об'єкті компанії прикриті ППО, а заходи з захисту - здійснені.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференція, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє Економічна правда.

"У вас дуже серйозне питання. Але я відповім наступним чином: це дуже добре, що ви не чули нічого про захист об'єктів "Енергоатома". В час війни так треба, що ніхто нічого не чув" , - заявив він журналістці.

Але Шмигаль одразу додав, що об'єкти "Енергоатому" захищені засобами ППО.

"Всі інші заходи з захисту об'єктів здійснені "Енергоатомом". Міністр енергетики разом з військовими і керівником "Енергоатома" несуть за це персональну відповідальність" , - зазначив Шмигаль.

Він підсумував, що більше нічого не може додати стосовно захисту об'єктів енергокомпанії. Усі ці питання обговорюються на Ставці в режимі таємності.