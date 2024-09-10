Объекты "Энергоатома" прикрыты ПВО и защищены от обстрелов – Шмыгаль

Шмыгаль отказался подробно комментировать защиту объектов "Энергоатома" из-за "грифа секретности", но добавил, что объекте компании прикрыты ПВО, а меры по защите - осуществлены.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференция, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Экономическая правда.

"У вас очень серьезный вопрос. Но я отвечу следующим образом: это очень хорошо, что вы не слышали ничего о защите объектов "Энергоатома". Во время войны так надо, что никто ничего не слышал" , - заявил он журналистке.

Но Шмыгаль сразу добавил, что объекты "Энергоатома" защищены средствами ПВО.

"Все остальные меры по защите объектов осуществлены "Энергоатомом". Министр энергетики вместе с военными и руководителем "Энергоатома" несут за это персональную ответственность" , - отметил Шмыгаль.

Он подытожил, что больше ничего не может добавить относительно защиты объектов энергокомпании. Все эти вопросы обсуждаются на Ставке в режиме секретности.