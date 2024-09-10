Панама підписала комюніке першого Саміту миру – Зеленський

Панама приєдналася до спільного комюніке, ухваленого влітку під час першого Саміту миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Лівий берег.

“Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, прийнятого на першому Саміті миру в Швейцарії. Ми сподіваємося на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну” , – написав Зеленський.

Він зазначив, що географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися. На сьогодні 94 держави та організації поділяють спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.