Панама подписала коммюнике первого Саммита мира – Зеленский

Панама присоединилась к общему коммюнике, принятому летом во время первого Саммита мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.

"Я благодарю Республику Панама за присоединение к Общему коммюнике об основах мира, принятого на первом Саммите мира в Швейцарии. Мы надеемся на углубление дружеского диалога и сотрудничества с государствами Карибского бассейна" , – написал Зеленский.

Он отметил, что география стран, поддерживающих принципы справедливого и крепкого мира для Украины, продолжает расширяться. На сегодняшний день 94 государства и организации разделяют общее видение, основанное на принципах Устава ООН и международного права.

Напомним, Глобальный саммит мира проходил 15-16 июня в Швейцарии. Это учредительный саммит, целью которого было наработка совместного видения установления справедливого мира в Украине, основанного на международном праве. В фокусе мероприятия было три пункта украинской формулы мира: продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными и возвращение депортированных.