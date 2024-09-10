Суд підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" колишнім власникам

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" колишнім власникам, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Зазначається, що суд закрив провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До націоналізації банку, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal - 16,6%.

Таким чином, суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ "Про систему гарантування вкладів"

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У 2023 році Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), скасувавши рішення попередніх інстанцій на користь підприємства Ігоря Коломойського.