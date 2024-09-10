Суд подтвердил невозможность возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам

Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

Отмечается, что суд закрыл производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

До национализации банка, Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal - 16,6%.

Таким образом, суд подтвердил правомерность действий суда первой инстанции по закрытию производства по делу на основании Закона 590-ІХ "О системе гарантирования вкладов"

Напомним:

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменил решение Хозяйственного суда и отказал в удовлетворении иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ).

У 2023 году Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), отменив решения предыдущих инстанций в пользу предприятия Игоря Коломойского.