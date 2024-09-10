СБУ підтвердила, що будівельники меморіального кладовища пов'язані з підсанкційним бізнесменом

Правоохоронці підтвердили зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом. Про це розповіли поінформовані співрозмовники у міністерстві ветеранів і в правоохоронних органах, а також йшлося у відповіді на запит, повідомляє Українська правда.

Йдеться про групу компаній "Алеф". Структурний підрозділ цієї групи (ТОВ "Акам") виграв тендер на постачання граніту. В українських відомствах підтвердили, що компанія пов'язана із підсанкційним Єрмолаєвим.

"ТОВ "Акам" є структурним підрозділом ТВК "Алеф", власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, по відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО від 23.12.2023 року" , – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, у серпні 2024 року журналісти з'ясували, що граніт для національного військового меморіального кладовища, яке мають побудувати в лісі біля села Мархалівка під Києвом, постачатиме група компаній "Алеф" підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Санкції щодо Єрмолаєва ввели у 2023 році. СБУ з’ясувала, що Єрмолаєв у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за законами окупантів.