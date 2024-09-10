СБУ подтвердила, что строители мемориального кладбища связаны с подсанкционным бизнесменом

Правоохранители подтвердили связь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева со строителями национального военного мемориального кладбища, которое планируют построить под Киевом. Об этом рассказали информированные собеседники в министерстве ветеранов и в правоохранительных органах, а также говорилось в ответе на запрос, сообщает Украинская правда.

Речь идет о группе компаний "Алеф". Структурное подразделение этой группы (ООО "Акам") выиграло тендер на поставку гранита. В украинских ведомствах подтвердили, что компания связана с подсанкционным Ермолаевым.

"ООО "Акам" является структурным подразделением ТВК "Алеф", владельцем которой является Ермолаев Вадим Владимирович, в отношении которого применены санкции решением СНБО от 23.12.2023 года" , – говорится в ответе на запрос.

Напомним, в августе 2024 года журналисты выяснили, что гранит для национального военного мемориального кладбища, которое должны построить в лесу возле села Мархаловка под Киевом, будет поставлять группа компаний "Алеф" подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.

Санкции в отношении Ермолаева ввели в 2023 году. СБУ выяснила, что Ермолаев в 2014 году перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму на подставных лиц и продолжил работать по законам оккупантов.