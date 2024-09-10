У Кабміні назвали причину забруднення річки Сейм

Забруднення річки Сейм спричинене викидом нечистот з цукрового заводу в російському Тьоткіно. Речовини є органічними. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

Забруднення призвело до зниження рівня води та мору риби в Україні. Для протидії є чітко прописані кроки реагування, сказав голова уряду.

"Розуміємо, як відбувається забруднення: як правило, воно йде по центру ріки. Якась частина річки пройдена, відбулися вже процеси відновлення ближче до кордону. Загроз для життя і здоров'я людей нема. Загроз для водозабору Чернігова, для річки Десна і далі, на Дніпрі, Києва, немає" , – запевнив прем'єр.

Органічне забруднення прибиратимуть активним мулом, вмерлу рибу прибирають.

Наприкінці серпня в українській частині річки Сейм виявили забруднення, що призвело до масового вмирання риби. У Держводагентстві сказали, що воно органічне, а не хімічне.

7 вересня в Міндовкілля повідомили, що пляма забруднення уповільнилася.