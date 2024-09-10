В Кабмине назвали причину загрязнения реки Сейм

Загрязнение реки Сейм вызвано выбросом нечистот с сахарного завода в российском Теткино. Вещества являются органическими. Об этом заявил премьер Денис Шмигаль, сообщает Левый берег.

Загрязнение привело к снижению уровня воды и морю рыбы в Украине. Для противодействия четко прописаны шаги реагирования, сказал глава правительства.

"Понимаем, как происходит загрязнение: как правило, оно идет по центру реки. Какая-то часть реки пройдена, произошли уже процессы восстановления ближе к границе. Угроз для жизни и здоровья людей нет. Угроз для водозабора Чернигова, для реки Десна и дальше, на Днепре, Киева нет" , – заверил премьер.

Органическое загрязнение будут убирать активным илом, умершую рыбу убирают.

В конце августа в украинской части реки Сейм обнаружили загрязнение, что привело к массовому умиранию рыбы. В Госводагентстве сказали, что оно органическое, а не химическое.

7 сентября в Минокружении сообщили, что пятно загрязнения замедлилось.