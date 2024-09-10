Шмигаль заперечив, що Україна веде переговори про продовження транзиту газу з РФ

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, повідомляє Економічна правда.

"Я впевнений, що офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає. Сьогодні український уряд і я, як прем'єр-міністр, не залучені до транзиту російської нафти чи газу", - заявив він.

Водночас він наголосив, що угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну забезпечувати надійне постачання нафти і газу до європейських країн. Проте Україна не готова співпрацювати з Росією, не планує цього робити і не буде продовжувати угоду з нею.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.