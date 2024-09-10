Шмыгаль отрицает, что Украина ведет переговоры о продлении транзита газа с РФ

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, сообщает Экономическая правда.

"Я уверен, что официальных переговоров о продлении транзита российского газа нет. Сегодня украинское правительство и я, как премьер-министр, не вовлечены в переговоры по транзиту российской нефти или газа" , - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину обеспечивать надежные поставки нефти и газа в европейские страны. Однако Украина не готова сотрудничать с Россией, не планирует этого делать и не будет продолжать соглашение с ней.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.