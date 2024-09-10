Замор риби в річках Сейм та Десна досяг 30 тонн - Міндовкілля

10 вересня забруднення з Росії пройшло на 190 км вниз по Десні. За прогнозом Укргідрометцентру, отрута досягне меж Київщини 14-16 вересня, повідомляє ЛігаБізнес.

Як розповіли виданню у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, зараз ведеться комплексне спостереження за станом води у Десні.

"Забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення дрібної риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані" , – повідомили в Міндовкілля.

У районі міста Чернігів фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби. За час руху забруднення з Росії по ріці Сейм і далі по Десні загинуло майже 30 тонн риби. З них 12 тонн у Сумській області, решта – 17,5 тонн – у Чернігівській області.

Загалом по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення водним річищем. Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів. Вміст розчиненого кисню у Десні в районі с. Боромики знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

На ділянці Десни між с. Велике Устя та с. Кладьківка вміст розчиненого кисню нормалізувався та становить 4,7-7,85 мгО2/дм³. У с. Максим та м. Остер – у межах 7,80-7,84 мгО2/дм³.

Перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раза фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів і становить 0,38-0,84 мг/дм3 за норми 0,1 мг/дм3. У решті пунктів вміст марганцю становить 0,040-0,12 мг/дм3.. Вміст заліза загального у пунктах с. Боромики та м. Чернігів перевищений у 2,3 раза.

Для координації дій Міндовкілля провело нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, ДСНС України, Держрибагентства, Держгеокадастру, Держводагентства, ДЕІ, Укргідрометцентру, Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України, Центру громадського здоров’я МОЗ, Інституту гідробіології НАН України, ІВПІМ, Держпродспоживслужби, Чернігівської, Сумської та Київської ОВА, ПрАТ "АК "Київводоканал".