Замор рыбы в реках Сейм и Десна достиг 30 тонн - Минсреды

10 сентября загрязнение из России прошло на 190 км вниз по Десне. По прогнозу Укргидрометцентра, отрава достигнет пределов Киевщины 14-16 сентября, сообщает Лига.Бизнес.

Как рассказали изданию в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, сейчас ведется комплексное наблюдение за состоянием воды в Десне.

"Загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера. В районе с. Шестовица наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы у берега, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению – признаки загрязнения не зафиксированы" , – сообщили в Министерстве защиты окружающей среды.

В районе города Чернигова фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы. За время движения загрязнения из России по реке Сейм и дальше по Десне погибло около 30 тонн рыбы. Из них 12 тонн в Сумской области, остальные – 17,5 тонн – в Черниговской области.

В целом по Десне в Черниговской области продолжается процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Худшие показатели фиксируются в с. Боромики и Чернигове. Содержание растворенного кислорода в Десне в районе с. Боромики снизился до 0,26 мгО2 / дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

На участке Десны между с. Большое Устье и с. Кладьковка содержание растворенного кислорода нормализовалось и составляет 4,7-7,85 мгО 2 /дм³. В с. Максим и г. Остер – в пределах 7,80-7,84 мгО 2 /дм³.

Превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раза фиксируется в пунктах с. Пекарев, с. Боромики и Чернигов и составляет 0,38-0,84 мг/дм 3 при норме 0,1 мг/дм 3. В остальных пунктах содержание марганца составляет 0,040-0,12 мг/дм 3. Содержание железа общего в пунктах с. Боромики и Чернигов превышен в 2,3 раза.

Для координации действий Минсреды провело совещание с представителями Министерства здравоохранения Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ГСЧС Украины, Госрыбагентства, Госгеокадастра, Госводагентства, ГЭИ, Укргидрометцентра, Института общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН Украины, Центра общественного здоровья Минздрава, Института гидробиологии НАН Украины, ИПИМ, Госпродпотребслужбы, Черниговской, Сумской и Киевской ОВА, ЧАО "АК "Киевводоканал".