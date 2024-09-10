Блінкен та глава МЗС Британії цього тижня відвідають Україну

Глави зовнішньополітичних відомств США Ентоні Блінкен і Сполученого Королівства Девід Леммі здійснять цього тижня спільний візит до Києва, щоби зустрітися з українським державним керівництвом та продемонструвати підтримку України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у Лондоні глава британського МЗС Девід Леммі.

«Щодо Росії і України, сьогодні я можу підтвердити, що ми з Тоні (Блінкеним – ред.) вирушимо до Києва цього тижня, в перший спільний візит за понад десятиліття» , - зазначив глава британської дипломатії під час пресконференції за підсумками зустрічі з главою Держдепартаменту США.

Леммі підкреслив, що Британія і Сполучені Штати є найближчими союзниками, тому він радий буде продемонструвати відданість Україні.