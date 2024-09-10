Блинкен и глава МИД Британии на этой неделе посетят Украину

Главы внешнеполитических ведомств США Энтони Блинкен и Соединенного Королевства Дэвид Лемми совершат на этой неделе совместный визит в Киев, чтобы встретиться с украинским государственным руководством и продемонстрировать поддержку Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в Лондоне глава британского МИД Дэвид Лемми.

«По России и Украине сегодня я могу подтвердить, что мы с Тони (Блинкеным – ред.) отправимся в Киев на этой неделе, в первый совместный визит более чем за десятилетие» , - отметил глава британской дипломатии во время пресс-конференции по итогам встречи с главой Госдепартамента США.

Лемми подчеркнул, что Британия и Соединенные Штаты являются ближайшими союзниками, поэтому он рад будет продемонстрировать приверженность Украине.