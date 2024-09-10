В ЄС прокоментували інформацію про "мирний план" Шольца для України
Усі зусилля з досягнення справедливого миру в Україні мають ґрунтуватися на принципах поваги до Хартії ООН, міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України, повідомляє Укрінформ.
Про це у Брюсселі сказав речник ЄС Пітер Стано. Так він відповів на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про наявність нового мирного плану Німеччини для врегулювання в Україні.
«Ми не можемо коментувати повідомлення про пропозиції, що надходять від однієї з країн-членів. Але головне завдання очевидне, і воно відображене в численних висновках Європейської ради, - що має бути мир в Україні, і ми зробимо все, щоб його досягти», - зауважив Стано.
Він нагадав про виступ Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час безпекового форуму у Празі два тижні тому, в якому вона окреслила умови для будь-яких мирних планів для завершення війни в Україні.
«На цьому етапі для нас найбільш надійним є план Президента Зеленського. Ми працюємо з Україною і з нашими міжнародними партнерами для того, щоб зробити його (втілення) можливим. Будь-який надійний мирний план має спиратися на три положення: повага до Хартії ООН, до міжнародного права та до суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України», - наголосив речник.