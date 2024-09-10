В ЕС прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца для Украины

Все усилия по достижению справедливого мира в Украине должны основываться на принципах уважения Хартии ООН, международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Укринформ.

Об этом в Брюсселе сказал спикер ЕС Питер Стано. Так он ответил по просьбе прокомментировать сообщения СМИ о наличии нового мирного плана Германии для урегулирования в Украине.

«Мы не можем комментировать сообщения о поступающих предложениях от одной из стран-членов. Но главная задача очевидна, и она отражена в многочисленных выводах Европейского совета, - что должен быть мир в Украине, и мы сделаем все, чтобы его достичь» , - отметил Стано.

Он напомнил о выступлении Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время форума безопасности в Праге две недели назад, в котором она очертила условия для любых мирных планов для завершения войны в Украине.