Три европейські країни анонсували санкції Ірану через постачання балістики Росії
Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції у спільній заяві засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії. Цитуючи текст заяви.
Глави МЗС трьох європейських країни називають експорт іранських балістичних ракет "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном загарбницької війни Росії проти України".
"Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці", – наголосили вони.
Британія, Німеччина та Франція додали, що у відповідь вживуть негайних кроків для "скасування двосторонніх угод про повітряне сполучення з Іраном", а також накладуть санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі.
"Ми також працюватимемо над запровадженням санкцій проти іранської авіакомпанії Iran Air", – додали міністри.
Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.
У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.