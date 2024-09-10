Три европейские страны анонсировали санкции Ирану из-за поставок баллистики России

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции в совместном заявлении осудили поставки Ираном баллистических ракет России. Цитируя текст заявления.

Главы МИД трех европейских стран называют экспорт иранских баллистических ракет "дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном захватнической войны России против Украины".

"Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет прямую угрозу европейской безопасности" , - подчеркнули они.

Британия, Германия и Франция добавили, что в ответ предпримут немедленные шаги для "отмены двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном", а также наложат санкции на причастные к иранской программе баллистические ракеты и их передачу.

"Мы также будем работать над введением санкций против иранской авиакомпании Iran Air" , – добавили министры.

Иран поставляет России ударные беспилотники, но недавно воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждение США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.

В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.