Дронова атака на РФ: уламки БПЛА впали на територію московського аеропорту

На території московського аеропорту Жуковський під час дронової атаки 10 вересня впали уламки безпілотника. Про це заявила пресслужба аеропорту, повідомляє Новое время.

Уламки впали о 3:47. Як стверджують у пресслужбі, аеропорт у цей момент не обслуговував рейсів, оскільки регіональна влада «обмежила використання повітряного простору».

У пресслужбі зазначили, що внаслідок падіння БпЛА нібито ніхто не постраждав і руйнування перонного покриття також немає.

Водночас РенТВ повідомив, що в аеропорту, ймовірно, пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Як пише Агенство.Новости, це перший випадок падіння уламків на територію московського аеропорту.

10 вересня Міноборони РФ повідомило про масштабний удар дронів, заявивши, що ППО нібито збила 114 ударних дронів.

Уночі через атаку БпЛА у Росії тимчасово припиняли роботу три головних аеропорти Москви — Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито знищила 15 БПЛА, що рухалися у бік російської столиці.

Зазначалося, що у московському аеропорту Жуковський на місці атаки БпЛА спалахнула пожежа. Також, за словами окупантів, сталося влучання у дві багатоповерхівки у Раменському.

В атаці країна-агресорка традиційно звинуватила Україну.