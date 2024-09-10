Дроновая атака на РФ: обломки БПЛА упали на территорию московского аэропорта

На территории московского аэропорта Жуковский во время дроновой атаки 10 сентября упали обломки беспилотника. Об этом заявила пресс-служба аэропорта, сообщает Новое время.

Обломки упали в 3:47. Как утверждают в пресс-службе, аэропорт в этот момент не обслуживал рейсов, поскольку региональные власти «ограничили использование воздушного пространства».

В пресс-службе отметили, что в результате падения БпЛА якобы никто не пострадал и разрушения перронного покрытия также нет.

В то же время РенТВ сообщил, что в аэропорту, вероятно, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Как пишет Агенство.Новости, это первый случай падения обломков на территорию московского аэропорта.

10 сентября Минобороны РФ сообщило о масштабном ударе дронов, заявив, что ПВО якобы сбила 114 ударных дронов.

Ночью из-за атаки БПЛА в России временно прекращали работу три главных аэропорта Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила 15 БПЛА, двигавшихся в сторону российской столицы.

Отмечалось, что в московском аэропорту Жуковский на месте атаки БпЛА вспыхнул пожар. Также, по словам оккупантов, произошло попадание в две многоэтажки в Раменском.

В атаке страна-агрессор традиционно обвинила Украину.