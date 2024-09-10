Під час візиту до Києва Блінкен повідомить про дозвіл на удари ATACMS по РФ - ЗМІ

Під час свого візиту до Києва 11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомить українців про дозвіл Вашингтона на удари вглиб РФ американськими далекобійними ракетами ATACMS, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це інформувала журналістка Axios Джулігрейс Бруфке із посиланням на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола.

"Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять [вдарити по Росії за допомогою ATACMS]" , — передає слова Маккола Бруфке.

Раніше під час пресконференції з Леммі Блінкен повідомляв, що у пʼятницю президент США Джо Байден та премʼєр Британії Кір Стармер проведуть зустріч, у ході якої обговорять дозвіл Україні на удари вглиб РФ західною зброєю. За словами держсекретаря, Вашингтон надає Києву допомогу, базуючись на "умовах на полі бою".

Також Блінкен планує відвідати Київ у середу, 11 вересня, разом з главою МЗС Британії Девідом Леммі.