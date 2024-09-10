Во время визита в Киев Блинкен сообщит о разрешении на удары ATACMS по РФ - СМИ

Во время своего визита в Киев 11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен уведомит украинцев о разрешении Вашингтона на удары вглубь РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает Зеркало недели.

Об этом информировала журналистка Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на слова главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы в сущности сказать им, что они позволят [ударить по России с помощью ATACMS]" , — передает слова Маккола Бруфке.

Ранее во время пресс-конференции с Лемми Блинкен сообщал, что в пятницу президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер проведут встречу, в ходе которой обсудят разрешение Украине на удары вглубь РФ западным оружием. По словам госсекретаря, Вашингтон оказывает Киеву помощь, основываясь на "условиях на поле боя".

Также Блинкен планирует посетить Киев в среду, 11 сентября, вместе с главой МИД Британии Дэвидом Лемми.